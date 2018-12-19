Son Dakika Haberleri: Döşemealtı Belediyesi, Pazar Yerindeki Ges Projesiyle Yüzde 40 Tasarruf Sağlıyor

Döşemealtı Belediyesi, Pazar Yerindeki Ges Projesiyle Yüzde 40 Tasarruf Sağlıyor

2 saat önce

Antalya’da ilk kez kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, çatı üzeri güneş enerji sistemiyle 1178 mwh elektrik üretti. Üretilen enerji belediye hizmet binaları, pazar yerleri, parklar ve park sondajlarında kullanırken, Döşemealtı Belediyesi yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Antalya’da ilk kez kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle […]The post Döşemealtı Belediyesi, pazar yerindeki GES projesiyle yüzde 40 tasarruf sağlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Döşemealtı Belediyesi, Pazar Yerindeki Ges Projesiyle Yüzde 40 Tasarruf Sağlıyor, System.String[]
Antalya'da ilk kez kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, çatı üzeri güneş enerji sistemiyle 1178 mwh elektrik üretti. Üretilen enerji belediye hizmet binaları, pazar yerleri, parklar ve park sondajlarında kullanırken, Döşemealtı Belediyesi yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlıyor.

Antalya'da ilk kez kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, çatı üzeri güneş enerji sistemiyle 1178 mwh elektrik üretti. Üretilen enerji belediye hizmet binaları, pazar yerleri, parklar ve park sondajlarında kullanırken, Döşemealtı Belediyesi yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlıyor.

Antalya'da ilk kez çatı üzeri güneş enerji sistemini hayata geçiren Döşemealtı Belediyesi, diğer belediyeler ve kurumlara örnek oldu. 1 milyon avroluk yatırımla Bahçeyaka Mahallesi'ndeki pazar yerinin çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, bu yıl (Aralık ayı hariç) 1178 mwh elektrik üretti.

Güneş enerji sisteminden elde edilen elektrik, belediye tesisleri, hizmet binaları, pazar yerleri, park aydınlatmaları ile park sondajlarında kullanılıyor. Aktif 190 abonesi bulunan Döşemealtı Belediyesi'nin kullanıma bağlı olarak aylık ortalama 200 bin lira olan elektrik kullanım bedelinin 60 ile 70 bin liralık kısmı buradan karşılanıyor. Döşemealtı Belediyesi, güneşten elde ettiği enerjiyle yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlıyor.

Kapalı Pazaryeri çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde çevreye zarar vermeden yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerinin altını çizen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Belediyemiz hizmet binalarının ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiğimiz günlük 760 kw enerji üretim kapasitesine sahip güneş panelleriyle çevreci enerji üretiyoruz. Bu sayede belediye bütçesine katkı sağlıyoruz" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:19 

Döşemealtı, Sektörel
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