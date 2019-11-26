Son Dakika Haberleri: Döşemealtı Belediyesi personeline kadına şiddetle mücadele eğitim semineri verildi
Son Dakika Güncel Döşemealtı Belediyesi personeline kadına şiddetle mücadele eğitim semineri verildi - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi personeline kadına şiddetle mücadele eğitim semineri verildi

6 saat önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında Döşemealtı Belediye Personeline Kadına Şiddetle mücadele semineri verildi.

Döşemealtı Belediyesi personeline kadına şiddetle mücadele eğitim semineri verildi, System.String[]

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında Döşemealtı Belediye Personeline Kadına Şiddetle mücadele semineri verildi.


Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer kapsamında kadınların hayatları boyunca yaşadıkları fiziki, sözlü ve cinsel şiddet konularında toplumsal farkındalık sağlamak ve bilinçlendirme konuları anlatıldı. Döşemealtı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen seminerde İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Dr Özlen Gözeten, Dr Fatma Aydemir ve Ebe Necla Koç, belediye personeline kadının yaşamı boyunca karşılaştığı fiziksel ve psikolojik şiddet hakkında bilgi verdi.


Kadına yönelik şiddet konusunda toplumun tüm kesimlerinin katılımının önemine vurgu yapan uzmanlar, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetin en büyük nedenlerinden biri kadın-erkek fırsat eşitsizliği. Kadınları dezavantajlı durumda bırakan uygulamaların temelinde, kadın ve erkeğe yüklenen farklı kalıp roller ve toplumsal sorumlulukların yattığı bir gerçek. Toplumumuzda kız ve erkek çocuklara alınan oyuncaklar bile farklılık göstermekte. Örneğin kız çocuklarına ütü, mutfak gereçleri, gardırop gibi seçilirken, erkek çocuklarına araba, uçak, iş makinesi tamir seti gibi oyuncaklar alınarak daha o yaşlarda bireylerin toplumda almaları gerektiği roller konusunda yönlendirilme yapılıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Döşemealtı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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