Döşemealtı Belediyesi Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okuttu
2 saat önce
Döşemealtı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Kent Meydanın da Mevlid-i Şerif okuttu.
Döşemealtı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Kent Meydanın da Mevlid-i Şerif okuttu.
Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü nedeniyle Döşemealtı Belediyesi tarafından kent meydanın da kuran-ı kerim okutuldu, dualar edilip vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kısa bir konuşma yapan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "104 yıl önce bugün Anadolu'nun dört bir yanından Çanakkale'ye gelen, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Başkan Turgay Genç, kent meydanın da ki törenin ardından İlçede ki şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:20 Kaynak: İHA
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