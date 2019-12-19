Döşemealtı Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döşemealtı Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi sevinci

6 saat önce

Döşemealtı Belediyesi ile memur ve sözleşmeli personelleri temsile yetkili sendika olan Tüm-Yerel-Sen sendikası ile 1 Nisan 2019-1 Nisan 2021 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Döşemealtı Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi sevinci, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi ile memur ve sözleşmeli personelleri temsile yetkili sendika olan Tüm-Yerel-Sen sendikası ile 1 Nisan 2019-1 Nisan 2021 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Toplu sözleşme imza törenine belediyeyi temsilen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcıları Bülent Yörük, Engin Murat Özdemir, İnsan Kaynakları Şube Müdürü Ferit Çüner, Sendikayı temsilen Tüm-Yerel-Sen Sendikası Şube Başkanı Ünal Şahin ve Şube sekreterleri Demet Kurupınar ve Volkan Özdemir katıldı.


Mevzuatın öngördüğü yasal limitler çerçevesinde tüm çalışanların Sosyal Denge tazminatının en üst seviyeden ödenmesi için toplu sözleşme yenilediklerini söyleyen Başkan Genç, "Çalışan personelimize daha huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz her zaman çalışanın yanındayız ve bunun için tüm hakların sonuna kadar ödenmesi için mücadele ediyoruz. Hem belediyemize hem de memur arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.


Engelli ve Kadın personele pozitif ayrımcılık


Toplu iş sözleşmesi kapsamında kadın ve engelli personele yeni dönemde de pozitif ayrımcılık uygulandı. Sözleşmeye göre Belediyede görevli tüm kadın personel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde izinli sayılacak. Yine engelli personel de Engelliler haftasında 1 gün izinli olacak.


Yapılan toplu iş sözleşmesinde daha önceki sözleşmelerde olduğu gibi aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi için bir takım tedbirler alınması için adımlar atıldı. Sözleşmeden faydalanan personelin ailesinin şikayeti üzerine aile içi şiddet uyguladığı tespit edilen belediye çalışanının sözleşme hükümlerinde yer alan mali ve sosyal yardımlar elinden alınarak çalışanın eşine ödenecek. Yine sözleşmeden faydalanan tüm memur ve sözleşmeli personel tam teşekküllü check-up imkanından faydalanacak. - ANTALYA

Döşemealtı, Sendika, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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