Üye Girişi
Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor - Son Dakika

Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor

15.09.2021 15:56
Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor, System.String[]

Dünyanın en yaygın spor ve ulaşım araçlarından biri olarak gösterilen bisiklet Döşemealtı İlçesi'nde de yer almaya başladı.

Dünyanın en yaygın spor ve ulaşım araçlarından biri olarak gösterilen bisiklet Döşemealtı İlçesi'nde de yer almaya başladı. Türkiye'de bisiklet kullanmak için gösterilen çok sayıda parkur bulunuyor. Bisiklet parkurunda Döşemealtı birinciliği elinde bulunduruyor. Bisiklet rotalarında en zorlu etap olarak gösterilen Kocain Mağarası etabı, toplamda 110 kilometre uzunlukta olup; bisikletle çıkılan maksimum rakım ise 850 metre. Bu etapta eğim fazlalığı nedeniyle bisiklet sporcusu, daha sıkı pedal basmak daha fazla enerji harcamak zorunda. Bu zorluğun yorgunluğunu ise doğa güzelliklerinin tadını çıkarmaktan geçiyor.

"Ciğerine güvenmeyen denemesin"

Döşemealtı bisiklet sporuna gönül verenlerin en iyi rotaları arasında örnek parkur olarak gösteriliyor. Amatör bisiklet parkur süücüsü Özgür Önder, "Ciğerine, ayağına güvenmeyen denemesin" dediği parkurda Döşemealtı'nda yer alıyor. Çakırlar Pazar Yeri- Araçla Feslikan Yaylası- Bisikletle Karçukuru Yaylası- Saklıkent- Sinan Değirmeni - BÜK Araştırma Ormanı-Termessos- Düzlerçamı- Antalya. Son 9 kilometre yokuşu ve 120 kilometreyi göze alanlar için ise bir başka parkur önerisi: Işıklar-Dokuma- Varyant- Yeşilbayır- Çığlık- Termessos. Migros- Uncalı- Akdeniz Sanayi-Cezaevi- Santral Mah.- Doyran Göleti- Nebiler- Güver Uçurumu. Orhan Çakmur'un önerisi ise, Lara Düdenpark, Çakırlar- Doyran- Saklıkent yolu- Karatepe Köyü yolu.

"Bisiklet yolları açılıyor"

Kendi parke tesisinde ürettiği kilit taşlarıyla düzenlenen Yeşilbayır Ersin Taranoğlu Caddesi'nde peyzaj çalışmaları kapsamında Döşemealtı Belediye seralarında üretilen 16 bin bitki toprakla buluştu. Daha modern ve nitelikli hale getirilen caddede 7.5 kilometrelik bisiklet yolu da vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Ödüllü proje Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nde ise, 4.7 kilometrelik bisiklet yolu düzenlenerek bisiklet tutkunlarının kullanımına açıldı.

Döşemaltı'nın Türkiye'de bisiklet sporunun merkezlerinden biri haline getirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Amatör sporlara vermiş olduğumuz katkı devam edecek. Asfalt ve altyapı çalışmalarının sürdüğü Çiftlik Caddesi'nde 2.5 kilometrelik, Osmangazi Caddesi'nde 1.4 kilometrelik bisiklet yolunun yeni yıla kadar tamamlanması hedefleniyor. Mevcut 12.2 kilometre bisiklet yoluna sahip ilçemizde, yeni bisiklet yolları tamamlandığında 16 kilometrelik bisiklet yoluyla örülmüş olacak" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor
Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor
Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor

Döşemealtı, Bisiklet, Türkiye, Enerji, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Kiracılara yeni haber! 16:07 Kiracılara yeni haber! "Evde çocuğum oturacak" diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu 15:55 Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı 15:48 Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor 15:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu 15:13 İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü 14:47 Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı 14:07 Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı

Son Dakika Haberleri
16:17 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi
16:16 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti
16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu
15:47 Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı
15:38 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi
15:37 Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı için başvuru yapmaya hazırlanıyor
15:22 Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt, kaosu yaşıyor! Alman ekibinde birden fazla kriz var
15:19 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor
15:13 Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun
15:06 Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı
Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil         
16:21
Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti         
16:17
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu         
16:00
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun         
15:14
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Son Dakika: Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu         
14:35
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi         
13:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Karabük'te ilginç görüntüler! Düğüne katılan köçek, virüsü unutup yere atılan parayı ağzıyla aldı Karabük'te ilginç görüntüler! Düğüne katılan köçek, virüsü unutup yere atılan parayı ağzıyla aldı         
13:07
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 16:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement