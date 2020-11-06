Döşemealtı'da narın kalitesi, fiyatı, üreticiyi memnun etti - Son Dakika

ANTALYA'nın nar cenneti Döşemealtı ilçesinde hasat başladı. 2.25 ile 2.75 TL arasında satışı yapılan nar, renk ve boylarına göre ihraç ediliyor. Nar üreticisi, fiyattan, ürün rekoltesinden ve kaliteden memnun.

Döşemealtı ilçesi Çığlık mevkiindeki bahçelerde hasat başladı. Ekim ayının son haftası başlayıp kasım ayının ilk çeyreğinde tamamlanan hasat süreci, sürüyor. Sandık sandık toplanarak iç ve dış pazara dağıtılmak için hazırlanan narlar için görsellik ve renk önemli bir unsur.

TOPLANAN NAR, SOĞUK HAVA DEPOLARINA GİDİYORToplanan nar, ilk olarak bahçenin kenarında oluşturulan sandık ayırma noktalarına getiriliyor. Burada büyüklüğüne ve rengine göre ayrılan narlar, daha sonra traktör kasalarına, oradan da soğuk hava depolarına gitmek için TIR dorselerine aktarılıyor.Yüzlerce nar işçisinin çalıştığı bahçelerdeki ürünün hızlı toplanması ise oldukça önemli. 15-20 gün içinde narların toplanması gerektiğine dikkat çeken nar üreticisi Bayram Yılmaz , yağmurun ürünü çatlattığını söyledi. Narın kalitesinden memnun olduklarını anlatan Yılmaz, "Çatlayan narları 'sıkmalık' olarak değerlendiriyoruz. Sıkmalık narın kilogram fiyatı bu yıl 1 ila 1.25 TL arasında değişiyor. Sıkmalığın değeri de bizi sevindirdi. Hasat tamamlandıktan sonra ağaçların bakımını yapacağız. Budama ve ot temizleme çalışmalarımız olacak, ardından yeni sezon için ağaçlar üretime hazır hale gelecek" dedi.ÜRETİCİ HASATTAN MEMNUNKırmızı narın görünümüyle dikkat çeken bir nar türü olduğunu belirten üretici Osman Yörük, "Bu yıl üretici kırmızı narda umduğunu buldu. 2.25 ile 2.75 TL arasındaki satış fiyatı başta olmak üzere, bahçelerdeki verim ve kalite beklentilerimizi karşıladı. Kırmızı nar üreticisinin yüzü güldü" dedi.

8 dönüm araziden 30 tona yakın ürün alacağını sözlerine ekleyen Yörük, "İşçiler hızla ağaçlardaki narları topluyor ve sandıklara diziyor. Birkaç gün içinde hasadı tamamlayacağız. Ardından ağaçlarımızı gelecek yıla hazırlayacağız. Budamaları yapılacak ve dinlenecekler" dedi.