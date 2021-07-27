Döşemealtı halısına coğrafi işaret tescili - Son Dakika

ANTALYA'nın dünyaca ünlü ve tarihi 12'nci yüzyıla kadar uzanan Döşemealtı halısı, coğrafi işaret tescili aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde, coğrafi işaret başvuru süreci tamamlanan ve tescillenen ürünler arasında, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin adını taşıyan 'Döşemealtı halısı' da yer aldı. Döşemealtı Belediyesi'nce 27 Ağustos 2020'de yapılan başvuru sonucu Döşemealtı halısının, 8 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tescil edildiği duyuruldu.