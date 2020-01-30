Döşemealtı halkı yardım kampanyasına tam destek verdi - Son Dakika
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Döşemealtı halkı yardım kampanyasına tam destek verdi

18 dakika önce

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarının sarılması amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Döşemealtı ilçesinde de Belediye-vatandaş işbirliğinde yardım kampanyası düzenlendi.

Döşemealtı halkı yardım kampanyasına tam destek verdi, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarının sarılması amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Döşemealtı ilçesinde de Belediye-vatandaş işbirliğinde yardım kampanyası düzenlendi. Döşemealtı Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan kuru gıdalar Cuma günü akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkacak.


24 Ocak tarihinde merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak amacıyla Döşemealtı Belediyesi'nin devlet-vatandaş işbirliğiyle başlattığı yardım kampanyası Cuma günü tamamlanacak. Afet Acil Koordinasyon Merkezi (AFAD) ve deprem bölgesinde ki belediyeler ile yapılan görüşmeler neticesinde ambalajlı kuru gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasına Döşemealtı halkı da büyük destek verdi.


Döşemealtı Belediyesi'nin Nar Masa bünyesinde kurulan bir ekip tarafından teslim alınan kuru gıdalar, Gıda Mühendisleri ve Teknikerleri tarafından ürünlerin üzerinde ki son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. Bir araya toplanan yardım paketleri titiz bir şekilde kolilere yerleştirilerek deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır hale getirildi.


Yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek deprem bölgesinde ki kardeşlerimize destek olabilmek amacıyla başlattığımız yardım kampanyasına esnafımızdan, çiftçimize, emeklimizden öğrencimize, mesai arkadaşlarımdan Sivil Toplum Kuruluşlarına kadar her kesimden insanımız katkı da bulundu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesile ile deprem bölgesinde ki vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyor vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize de acil şifalar dilerim" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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