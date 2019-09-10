Son Dakika Haberleri: Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp şüphelileri yakalandı
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Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp şüphelileri yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp yoluyla 1 yıl içerisinde başka bir vatandaşa ait 4 aracın devirlerini aldıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp şüphelileri yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp yoluyla 1 yıl içerisinde başka bir vatandaşa ait 4 aracın devirlerini aldıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Döşemaltı ilçesinde A.Ç. ve A.K. isimli şahıslar, A.Ö., Y.C.D., A.K., Ü.K., Ş.E., M.Ç., F.Ç. ve T.F. isimli şahıslar tarafından tehdit yoluyla gasp edilerek 1 yıl içerisinde kendilerine ait 4 aracın devirlerini bu kişilere vermek zorunda bırakıldıklarını ve işletmekte oldukları telefon dükkanını kapatmak zorunda kaldıkları iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda şüpheliler A.Ö., A.K., Y.C.D., M.Ç., T.F., F.Ç. ve Ş.E. yakalanırken, şüpheli Ü.K.'nin ise başka bir suçtan Elmalı Cezaevinde hükümlü olduğu tespit edildi.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet tabanca fişeği, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet bilye atar tabanca, 3 adet telsiz, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet sustalı bıçak ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara çıkarılan şüphelilerden A.Ö. ve Y.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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