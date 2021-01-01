Döşemealtı'na 1 yılda 33 yabancı gelin - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi evlendirme memurluğu 2020 yılında 472 çiftin nikahını kıydı. Bu nikahlarla ilçeye 33 yabancı uyruklu gelin, 1'de damat geldi.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid -19 Koronavirüs pandemisi, yaşamlarını birleştirmek isteyen çiftleri etkilemedi. Kısıtlamalara rağmen belediye nikah salonunda alınan tedbirler ve kurallar çerçevesinde 472 çiftin nikahı kıyıldı. Nikahların bir çoğunu Belediye Başkanı Turgay Genç, kendisi kıyarken, bu yıla yabancı ülke vatandaşlarıyla yapılan evlilikler damgasını vurdu.

2020 yılı içerisinde gönüllerini yabancı gelin, yada yabancı damata kaptıran Döşemealtılı çiftler soluğu nikah memurluğunda aldı.

"1 yabancı damat var"

Aralarında Tayland, Almanya, Fransa, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan ve Belarus gibi ülkelerin vatandaşlarının bulunduğu çiftler ilçede hayatlarını birleştirdi. 1 yıl içerisinde tam 33 yabancı gelinin geldiği ilçeye, 1'de yabancı damat katıldı. Çiftler genellikle 14 Şubat yada birbirlerinin doğum günleri gibi özel günlerde nikah kıydırmak için başvururken; geçtiğimiz yıl 469 çift nikah için başvurdu. Döşemealtı'na 2019 yılında ise 3 yabancı damat 23 yabancı gelin gelmişti. - ANTALYA