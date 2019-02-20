Döşemealtı'na 100 Yataklı Devlet Hastanesi

Antalya
'nın Döşemealtı
ilçesine 100 yataklı devlet hastanesi yapılacağı bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yaptığı açıklamada, Döşemealtı ve çevresine hizmet vermek üzere planlanan ve ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hastanenin 100 hasta yataklı olacağını belirtti.
Hastanenin, 33 çift yataklı oda, 34 tek yataklı oda, 24 yoğun bakım yatağıyla toplam 135 yataklı olacağını aktaran Hülür, inşa edilecek hastanenin 34 bin 300 metrekarelik kapalı alana sahip olacağını bildirdi.
"1 lokal ameliyathane ile toplam 4 ameliyathane, 40 poliklinik odası, 5 diş ünitesi, 5 röntgen cihazı, 3 ultrason, 1 MR ile hizmet vermesi planlandı. 10 adedi engelli olmak üzere, 105 adet açık ve 197 adet kapalı, toplam 302 araçlık 9 bin 920 metrekarelik otopark yer alacaktır." diyen Hülür, kentte Sağlık Bakanlığı
'na bağlı 16 hastaneyle vatandaşa hizmet ettiklerini ifade etti.