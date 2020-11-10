Döşemealtı'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'nci yılında tüm yurtta olduğu gibi Döşemealtı'nda da saygı ve özlemle anıldı.

Saatler 9'u 5 geçe tüm ilçede kalpler adeta dururken, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Döşemealtı'nda anma töreninin adresi Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk anıtı oldu. Belediye Başkanı Turgay Genç, Kaymakamlık önünde yapılan törene Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, ittifak ortağı İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey, Kadın Kolları ve Gençlik kolları üyeleri, partililer, kaymakamlık çalışanları ve vatandaşlarla birlikte katıldı.

CHP ve İYİ Parti ilçe Başkanları Atatürk anıtına çelenk sundu. İlçede anma etkinliklerinin bir diğer adresi ise Döşemealtı Belediyesi önünde bulunan Kent Meydanı oldu. Belediye çalışanları ve vatandaşlar meydanda dev Atatürk silueti önünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak saygı duruşunda bulundu. - ANTALYA