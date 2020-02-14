Döşemealtı'nda 14 Şubat Sevgililer günü yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döşemealtı'nda 14 Şubat Sevgililer günü yoğunluğu - Son Dakika

Döşemealtı'nda 14 Şubat Sevgililer günü yoğunluğu

6 saat önce

Döşemealtı'nda 14 Şubat'ı daha özel ve anlamlı bir gün haline getirmek isteyen çiftler nikah Memurluğunda sıraya girdi.

Döşemealtı'nda 14 Şubat Sevgililer günü yoğunluğu, System.String[]

Döşemealtı'nda 14 Şubat'ı daha özel ve anlamlı bir gün haline getirmek isteyen çiftler nikah Memurluğunda sıraya girdi. Sevgililer gününde nikah kıymak isteyen 6 çift Döşemealtı Evlendirme Memurluğuna başvurdu. İlk nikah Büşra Yılmazer ve Abdullah Sarı çiftinin oldu.


Her yerde olduğu gibi Döşemealtı'nda da dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer gününü tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşandı. Aylar öncesinden bu özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler randevu için başvuru yaptı. Aileleri, yakınları ve arkadaşlarıyla Döşemealtı Belediyesi Nikah Memurluğuna gelen çiftlerin nikah akitleri gerçekleştirildi.


14 Şubat Sevgililer gününün ilk nikah töreni Büşra Yılmazer ve Abdullah Sarı çifti için gerçekleştirildi. Çok heyecanlı oldukları gözlenen çift evliliklerini çok daha anlamlı kılmak için bu özel günü tercih ettiklerini söyledi. Nikahın ardından konuşan gelin Büşra Yılmazer (Sarı)," 14 Şubat Cuma günü nikahımızı yaptık. Haftaya Cuma günü benim doğum günüm, bir sonraki Cuma günü ise düğün yapacağız. Çok mutluyum" diye konuştu. - ANTALYA

Abdullah Sarı, Döşemealtı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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