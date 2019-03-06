Son Dakika Haberleri: Döşemealtı'nda 250 Öğrenciye Balık Ziyafeti

Döşemealtı'nda 250 Öğrenciye Balık Ziyafeti

1 saat önce

Döşemealtı İlçesi Dağ İlköğretim okulunda 250 Öğrenciye balık yeme alışkanlığını edindirmek amacıyla balık ekmek yeme programı düzenlendi.

Döşemealtı'nda 250 Öğrenciye Balık Ziyafeti, System.String[]
Döşemealtı İlçesi Dağ İlköğretim okulunda 250 Öğrenciye balık yeme alışkanlığını edindirmek amacıyla balık ekmek yeme programı düzenlendi.

Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk geleceğimizin teminatı çocukların hazır gıdalar ile değil, sağlıklı besinler ile beslenmesi gerektiğini vurguladı. Balık tüketiminin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

İl Müdürü Mustafa Özen, İl Müdürlüğü olarak gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için çalıştıklarını belirtti. Yeşeren Çocuklar projesi ile çocuklarımıza tarımı ve toprak sevgisini öğrettiklerini, 'Mavide Buluşalım' projesi ile de balığı ve su ürünlerini öğreterek sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti. Özen, mavide buluşalım projesi sayesinde balığı tutmayı ve tüketmeyi alışkanlık haline getirmek amacıyla çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Döşemealtı, Güncel
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