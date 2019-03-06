Döşemealtı'nda 250 Öğrenciye Balık Ziyafeti

Döşemealtı İlçesi Dağ İlköğretim okulunda 250 Öğrenciye balık yeme alışkanlığını edindirmek amacıyla balık ekmek yeme programı düzenlendi.

Döşemealtı İlçesi Dağ İlköğretim okulunda 250 Öğrenciye balık yeme alışkanlığını edindirmek amacıyla balık ekmek yeme programı düzenlendi.



Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk geleceğimizin teminatı çocukların hazır gıdalar ile değil, sağlıklı besinler ile beslenmesi gerektiğini vurguladı. Balık tüketiminin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.



İl Müdürü Mustafa Özen, İl Müdürlüğü olarak gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için çalıştıklarını belirtti. Yeşeren Çocuklar projesi ile çocuklarımıza tarımı ve toprak sevgisini öğrettiklerini, 'Mavide Buluşalım' projesi ile de balığı ve su ürünlerini öğreterek sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti. Özen, mavide buluşalım projesi sayesinde balığı tutmayı ve tüketmeyi alışkanlık haline getirmek amacıyla çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

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