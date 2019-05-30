Son Dakika Haberleri: Döşemealtı'nda 28 kontrolsüz kavşak kapatılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Döşemealtı'nda 28 kontrolsüz kavşak kapatılıyor

13 dakika önce

Döşemealtı Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararına istinaden Atatürk Caddesi'nin Hacı Kozak Caddesi'nden Karain Caddesi 'ne kadar bölümündeki kontrolsüz kavşak ve dönüşler kapatılıyor.

Döşemealtı'nda 28 kontrolsüz kavşak kapatılıyor, System.String[]
Döşemealtı Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararına istinaden Atatürk Caddesi'nin Hacı Kozak Caddesi'nden Karain Caddesi 'ne kadar bölümündeki kontrolsüz kavşak ve dönüşler kapatılıyor. 7 kilometrelik güzergahta 28 kavşak kapatılırken, trafik ışıkları dahil 12 dönüş alanı açık kalacak.

Döşemealtı Belediyesi, olası kazaların önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararına istinaden önemli bir adım attı. Döşemealtı Belediyesi'nin sorumluluğundaki Atatürk Caddesi'nin Hacı Kozak Caddesi'nden Karain Caddesi 'ne kadar olan bölümündeki kontrolsüz kavşak ve dönüşlerde çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, orta refüjleri ayıran birbirine yakın büyüklü küçüklü kavşak ve dönüş alanlarını olası can ve mal kayıplarını önlemek için kapatmaya başladı. 7 Kilometrelik güzergahta 28 kavşak kapatılacak. Trafik ışıkları dahil 12 dönüş alanı açık kalacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, refüjleri birbirinden ayıran yola bordür taşı döşüyor. Güzergahta çalışmalar sürerken, kapatılan bölümler Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çimlendirilip, ağaçlandırılacak. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:48 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis şoförü, kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada Eşref Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp! Vatandaşlar ünlülerle selfie yapmak istediler Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık! Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:01:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Döşemealtı'nda 28 kontrolsüz kavşak kapatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]