Döşemealtı'nda ağaçlandırma seferberliği - Son Dakika
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Döşemealtı'nda ağaçlandırma seferberliği

6 saat önce

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan, park-bahçe, yeşil alan, orta refüj okul ve cami bahçelerinde bakım onarım, çim biçme, ağaç budama gibi işlemlerin yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor.

Döşemealtı'nda ağaçlandırma seferberliği, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan, park-bahçe, yeşil alan, orta refüj okul ve cami bahçelerinde bakım onarım, çim biçme, ağaç budama gibi işlemlerin yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor. Belediyenin kendi seralarında üretilen bin 200 ağaç Ocak ayı içinde ilçenin farklı noktalarında toprakla buluşturuldu.


Belediye Başkanı Turgay Genç'in göreve başlamasıyla birlikte ilçede adeta park ve yeşil alan seferberliği başlatıldı. Yeni park ve yeşil alanların ilçeye kazandırılmasının yanı sıra Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan, park-bahçe, yeşil alan, orta refüj okul ve cami bahçelerinde bakım onarım, çim biçme, ağaç budama gibi işlemleri de beraberinde yürütüyor. İlçenin yeşil dokusunu koruyarak kent estetiğini zenginleştiren Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçlandırma faaliyetlerini de aralıksız yürütüyor. Belediyenin bitki üretim seralarında çelikten fide haline getirilen 500 kurtbağrı ağacı Kırkgöz Caddesi'nde orta refüje dikildi.


Yine belediye seralarında çelikten üretilen 300 iğde ağacı muhtelif parklarda toprakla buluşturuldu. Belediye seralarında tohumdan üretilen 400 turunç ise, Atatürk, Çiftlik, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi ile bazı parklara ekildi. Ocak ayı içerisinde toplamda bin 200 ağaç toprakla buluşmuş oldu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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