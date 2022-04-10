DÖŞEMEALTI'NDA 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI' YAPILDI - Son Dakika
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DÖŞEMEALTI'NDA 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI' YAPILDI

10.04.2022 13:56

BAĞIMLILIK Çalıştayı Yüksek Kurulu tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde de gerçekleştirildi.

BAĞIMLILIK Çalıştayı Yüksek Kurulu tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde de gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlığı başkanlığında, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalıştay'da bağımlılıkla etkin mücadele yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar ele alındı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından 'Ben olsaydım' temasıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve bağlı ilçelerinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen çalıştaya Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, kamu kurum müdürleri, yerel yöneticiler, muhtarlar, STK temsilcileri ve ilgili meslek grupları katıldı.

Çalıştayda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Duygu Kapar, bağımlılık dalları ve mücadele yöntemleriyle ilgili bilgi verdi. Müdür Kapar, tütün, ve madde bağımlılığının yanı sıra davranışsal bağımlılığında önemli bir bağımlılık sorunu olduğuna dikkat çekti. Kapar, düzenlenen çalışma ve raporların Sağlık Bakanlığı'na gönderileceğini söyledi.

Çalıştayda konuşan İlçe Kaymakamı Nuri Özder ise "Bbağımlılık artık hepimizin çok yakınına kadar gelmiş önemli bir sorun. Önceleri medyadan takip ettiğimiz bağımlılık olaylarını bugün yakın bir tanıdığımızda ya da komşumuzda görebiliyoruz. Bir bağımlının ailesinin ne yaşadığını anlamak için onların içinde bulunduğu durumu görmemiz gerekiyor. Bağımlılığa yakalandıktan sonra tedavisi zor oluyor. Önemli olan yakalanmadan önleyici tedbirler almak. Bugün ülkemizin en büyük sorunu olan bağımlılıkla mücadelede hepimize büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ikinci bölümünde kamu kurum temsilcileri, ilçe jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü, sağlık müdürlüğünün sunumları yapıldı. (DHA)

DÖŞEMEALTI'NDA 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI' YAPILDI
DÖŞEMEALTI'NDA 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI' YAPILDI
DÖŞEMEALTI'NDA 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI' YAPILDI

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Döşemealtı, Hisarcık, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÖŞEMEALTI'NDA 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI' YAPILDI - Son Dakika


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