Döşemealtı'nda, "Bike2 School" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döşemealtı'nda, 'Bike2 School' projesi - Son Dakika

Döşemealtı'nda, "Bike2 School" projesi

6 saat önce

Döşemealtı Osman Ali Cingöz Ortaokulu Erasmus+ kapsamında Bike2 School projesine ortak oldu.

Döşemealtı'nda,

Döşemealtı Osman Ali Cingöz Ortaokulu Erasmus+ kapsamında Bike2 School projesine ortak oldu. Osman Ali Cingöz Ortaokulu proje ortağı olan Danimarka- Odense de ilk toplantı ve etkinliği gerçekleştirdi. Projenin 2. ayağında Nisan ayında Danimarka, Macaristan, Hırvatistan ve İngiltere'den proje yöneticileri Türkiye'ye gelecek.


Döşemealtı Osman Ali Cingöz Ortaokulu da yurtdışında öğrenim görme, sosyal faaliyetlerde gönüllü olabilme, öğrenim hareketliliğinde bulunma ve çalışarak, deneyim kazanma fırsatları sunacak olan Erasmus+ Programında yer aldı. Okul, bu proje kapsamında "Bike2 School" projesine ortak oldu. Proje ile bisiklet dostu okul olma, güvenli bisiklet sürüşlerini öğretme ve obezite ile mücadele konularında fayda sağlanması hedefleniyor.


Bu kapsamda proje ortağı olan Danimarka-Odense de ilk toplantı ve etkinliğimizi gerçekleştiren Döşemealtı Osman Ali Cingöz Ortaokulu yöneticileri Nisan ayında Danimarka, Macaristan, Hırvatistan ve İngiltere'den proje yöneticilerini Döşemealtı'nda ağırlayacak. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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