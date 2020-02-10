Döşemealtı'nda depremde hayatını kaybedenler için ağaç dikildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döşemealtı'nda depremde hayatını kaybedenler için ağaç dikildi - Son Dakika

Döşemealtı'nda depremde hayatını kaybedenler için ağaç dikildi

7 saat önce

Döşemealtı ilçesinde, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 21 turunç ve 20 zeytin ağacı dikildi.

Döşemealtı'nda depremde hayatını kaybedenler için ağaç dikildi, System.String[]

Döşemealtı ilçesinde, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 21 turunç ve 20 zeytin ağacı dikildi.

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 41 kişi için Nebiler Yalınlı Parkı'nda hatıra ormanı oluşturdu.

Ormana ilk olarak 21 turunç ve 20 zeytin ağacının dikimi gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra ilçe halkının katılımıyla yardım kampanyası başlattıklarını ve toplanan yardımları bölgeye ulaştırdıklarını belirtti.

Bununla yetinmek istemediklerini aktaran Genç, "Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısına ortak olabilmek ve her vatandaşımızın anısına birer zeytin ve turunç ağacı dikmeye karar verdik. Hayatını kaybedenlerin isimleri Döşemealtı'nda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Döşemealtı, Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış
Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:51:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Döşemealtı'nda depremde hayatını kaybedenler için ağaç dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]