Döşemealtı'nda kurulan pazar yerlerinde sıkı denetim - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç, semt pazarlarında denetimlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın 17 günlük tam kapanma döneminde pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen cumartesi günleri açılması genelgesinin ardından Döşemealtı'nda 6 pazar yeri açıldı.

Tam kapanma döneminde kurulan pazarları, Döşemealtı Kaymakam'ı Nuri Özder, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Yörük ve beraberindeki heyet denetledi.

Pazar girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılırken, pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Döşemealtı'nda kurulan semt pazarlarında büyük bir titizlikle denetim yapılmaya başlanırken İlçe Kaymakam'ı Özder ve Belediye Başkanı Turgay Genç Pazar yerlerinde yapılan denetimlere katıldı.

Zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hijyen, sosyal mesafe ile maske kullanımı denetimi yapılırken, gün boyu denetimlerin süreceği ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ekiplerin aralıksız olarak kontrol yapacağı açıklandı. Kaymakam Nuri Özder ve Belediye Başkanı Genç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı alışverişler olmasını diledi. - ANTALYA