Son Dakika Haberleri: Döşemealtı'nda Muhittin Böcek Coşkusu

Döşemealtı'nda Muhittin Böcek Coşkusu

24 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Döşemealtı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Döşemealtı'nda Muhittin Böcek Coşkusu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Döşemealtı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı ve CHP Döşemealtı Belediye Başkan adayı Turgay Genç'in seçim ofisi açılışına katıldı.

Açılışta Başkan adayı Böcek, Antalya'nın geleceği için çok özel projeler hazırladıklarını belirterek, "Ranta dönük projeler değil, halka dönük projeler hazırladık. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'yı yönetmeye talibiz. Döşemealtı'nda sorunların yakında biliyoruz. Döşemealtı'nın kanalizasyon sorununu çözeceğiz. Hizmetlerimizi yaparken kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Döşemealtı'na Turgay Başkanımız çok güzel hizmetler yaptı. Yeni dönemde birlikte daha güzel projeler hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve yöneticilerle birlikte alanı dolduran halkı selamladı. Başkan Böcek ve Turgay Genç, Döşemealtı ziyaretlerinde CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ve İYİ Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Kazım Gedik'i ziyaret etti. Başkan adayı Böcek, daha sonra Döşemealtı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Böcek, destek istedi. Büyükşehir adayı Böcek ziyaret turunu Döşemealtı Kapalı Semt Pazarı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sürdürdü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

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