Son Dakika Haberleri: Döşemealtı'nın her bir köşesine mama ve su kabı bırakıldı
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Döşemealtı'nın her bir köşesine mama ve su kabı bırakıldı

1 saat önce

Döşemealtı Belediyesi sokak hayvanları için "Kap bizden, su ve mama sizden" sloganıyla bir çalışma başlattı.

Döşemealtı'nın her bir köşesine mama ve su kabı bırakıldı, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi sokak hayvanları için "Kap bizden, su ve mama sizden" sloganıyla bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri, ilçedeki 20 noktaya mama ve su kabı yerleştirdi. İlçedeki 3 noktaya da hayvanların korunmasın dair bilgilendirme levhaları asıldı.


Döşemealtı Belediyesi "Kap bizden, su ve mama sizden" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Nar Masa ekipleri, Döşemealtı Belediyesi logolu "Elini sen de uzat bir kap su ver" yazılı su ve mama kaplarını ilçedeki 20 farklı noktaya dağıttı. Sokak hayvanlarının gıdaya ve suya olan ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için başlatılan kampanyada, ilk mama ve su ekiplerce belirlenen noktalara bırakıldı. Öte yandan Altınkale Mahallesi Palmiye Caddesi gidiş, dönüş olmak üzere, Yeşilbayır Ersin Taranoğlu Caddesi'nde hayvanların korunmasına yönelik bilgilendirme levhaları asıldı.


Belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar, "Hayvanları seviyoruz. Onlar için yapılan bu çalışma bizleri sevindiriyor" diyerek duygularını paylaştı.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de, "Can dostlarımızın en büyük destekçisi biz olacağız. Onları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:24 Kaynak: İHA
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