Döşemealtı'nın ilk AVM'si kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döşemealtı'nın ilk AVM'si kapılarını açtı - Son Dakika

Döşemealtı'nın ilk AVM'si kapılarını açtı

6 saat önce

Döşemealtı'nın ilk Alışveriş Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Döşemealtı'nın ilk AVM'si kapılarını açtı, System.String[]

Döşemealtı'nın ilk Alışveriş Merkezi düzenlenen törenle açıldı. İdlip şehitleri için edilen dua ile yapılan açılışa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bölgenin ilk ve tek alışveriş merkezi konumundaki AVM'nin açılışına Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Turgay Genç, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri AVM yöneticileri katıldı. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şehitler için dua edildi.


Kaymakam Cengiz Cantürk, AVM'nin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Belediye Başkanı Turgay Genç ise, "Döşemealtı bölgemizin, sosyal ve kültürel açıdan önemli bir eksiğini kapatacağını düşündüğümüz AVM'nin kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Cengiz Cantürk, Turgay Genç, Döşemealtı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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