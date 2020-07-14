Döşemealtı'nın İşkur Ofisi pandemide 115 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika

Döşemealtı'nın İşkur Ofisi pandemide 115 kişiyi işe yerleştirdi

Döşemealtı Belediyesi bünyesindeki İşkur Ofisi, pandeminin yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı Mart ayından bugüne 115, Ocak ayından itibaren 165 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

Döşemealtı Belediyesi bünyesindeki İşkur Ofisi, pandeminin yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı Mart ayından bugüne 115, Ocak ayından itibaren 165 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı


İşkur Ofisi'ne her gün onlarca kişi başvuru yapıyor. İşkur Ofisi'nde, kentte ve ilçe genelinde işçi arayan kurumlar bir havuzda toplanıyor. Ofis görevlileri, aranan iş ve işçi profiline uygun olarak özel sektörle başvuru sahibini görüştürüyor.


Döşemealtı Belediyesi İşkur Ofisi'ne 2017 yılı Mayıs ayından itibaren 3485'i kadın olmak üzere 6548 başvuru gerçekleştirildi. Başvuru gerçekleştiren ve firmalara yönlendirilen 998 kişi farklı sektörlerde istihdam edildi. Başvuru sahiplerinden çoğu özellikle Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar ile turizm sektöründe sürekli işe yerleştirildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan pandemi sürecinde de İşkur Ofisi personeli, firmalara ziyaretler gerçekleştirip, görüşmelerini sürdürdü. Döşemealtı'ndaki istihdamın artırılması adına firmaların işçi talepleri belirlenerek sisteme kaydedildi. Pandeminin etkisini sürdüğü bu yılın Ocak ayından günümüze İşkur Ofisine 421'i erkek olmak üzere 753 başvuru alındı. Firmalara yönlendirilen 165 kişi ise farklı sektörlerde istihdam edildi. Pandeminin ülkemizde yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı Mart ayından bugüne ise İşkur Ofisi'ne 429 başvuru gerçekleştirildi. Süreçte 115 kişinin istihdamına aracılık edildi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Belediye olarak bizler sosyal belediyeciliğin gereği olan işsiz vatandaşımızın da iş sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Özellike pandemi sürecinde zor şartlar altında üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan iş insanlarımıza ve özverili çalışmalarından dolayı personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Döşemealtı'nın İşkur Ofisi pandemide 115 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:51 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
15:51
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
15:36
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 16:17:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Döşemealtı'nın İşkur Ofisi pandemide 115 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]