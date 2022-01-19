DÖŞEMEALTILI AVCILAR GÖLE ÖRDEK BIRAKTI - Son Dakika

Döşemealtı Avcılar Kulübü üyeleri, Kırkgöz Gölü'ne ördek bıraktı. Kulüp Başkanı Mehmet Şanlı, "Avcılık her zaman vurmak değildir" dedi.

Döşemealtı Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyeleri, düzenlenen bir etkinlikle Kırkgöz Gölü'ne ördek bıraktı. Kulüp üyesi Ramazan Kavuk'un ürettiği toplam 35 yeşilbaş ve boz ördek, Kulüp Başkanı Mehmet Şanlı ve üyeleri tarafından göle bırakıldı. Burada bir konuşma yapan Şanlı, "Avcılık her zaman vurmak değildir. Bazen de doğaya hayvan bırakmaktır. Biz de kulüp üyeleri olarak bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Buraya bırakma amacımız bu bölgenin sit alanı olması ve avlanmanın yasak olması. Ördekler burada vurulmayacak ve üreme şansı bulacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kulüp üyeleri ve hayvanseverler tarafından ördekler göle bırakıldı.