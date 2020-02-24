Döşemealtılı kadınlar zeytinyağı sabunu yapmayı öğrendi - Son Dakika

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçeler arasındaki tecrübe paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Elmalı'daki şeker pancarından üretilen pekmezden sonra şimdi de Kaş ilçemizde geleneksel olarak zeytinyağı sabunu yapımı öğretildi. Teslime Layık ve arkadaşları tecrübelerini Döşemealtılı kadın çiftçilere aktardı.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeler arasındaki tecrübe paylaşımları devam ediyor. Bu kapsamda Elmalı'da şeker pancarından pekmez üretiminden sonra, Kaş'ta zeytinyağından sabun üretimi paylaşıldı. Tarımda artan rekabet koşulları üreticileri ürünlerini salt pazara sunmaktan öteye onların katma değerini artırmaya zorlamaktadır. Bu kapsamda tarımsal ürünlerin katma değerini artırmanın bir yolu da onları gıda dışında başka sektörler içinde kullanıma uygun hale getirmektir. Ege, Marmara ve Akdeniz kıyısı boyunca yoğun olarak yetişen zeytin bu anlamda çok iyi bir örnektir. Zeytin meyvesi, yağı ve sabunu ile katma değerini artırabilen bir meyvedir. Kaş ilçesinde zeytinyağı sabunu üretimini geleneksel yollarla yıllardır yapan Teslime Layık ve arkadaşları İl Müdürlüğümüz koordinasyonu ile Döşemealtılı kadın çiftçiler ile buluştu. Onlara zeytinyağından sabun yapımını gün boyunca teorik ve uygulamalı olarak anlattı. Konuya büyük ilgi duyan Döşemealtılı kadın çiftçiler zeytinyağı sabunu yapımı ile ilgili incelikleri ve püf noktaları öğrendi.



Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Aysel Asıl, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Habip Karataşoğlu, İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ile Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ve Dr. Öğretim Üyesi İlkay Kutlar da zeytinyağı sabun yapımına katıldı. - ANTALYA