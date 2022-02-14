Üye Girişi
Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı

14.02.2022 15:54
Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı

Aksaray'da döşeme dükkanında çıkan yangın döşeme kumaşları ve dikiş makinelerini kullanılamaz hale getirirken, döşemesi yapılan bir otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Aksaray'da döşeme dükkanında çıkan yangın döşeme kumaşları ve dikiş makinelerini kullanılamaz hale getirirken, döşemesi yapılan bir otomobil ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi E-90 bulvarında bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki oto döşeme dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, döşeme malzemesi almak için dükkandan çıkan işletme sahibi İsmail D. (38), döşeme montajı yapmak için kullandığı şarjlı matkabı şarjda unuttu. Şarj aletinin şase yapması üzerine prizden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyürken dükkan içerindeki döşeme kumaşları ve şase yapan elektriğe bağlı dikiş makineleri de alev aldı. Dükkandan duman yükseldiğini fark eden apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dükkana girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, döşeme için hazırlanan Metin B.'ye (35) ait 68 BK 032 plakalı Volvo marka otomobilin yanmak üzere olduğunu fark edince elektrik kontağı kapatılarak söndürme çalışması yaptı. Söndürme çalışmasının ardından otomobilin yanındaki döşemeler ve elektrikle çalışan aletler toplanarak soğutma çalışması yapıldı. Yanmaktan son anda kurtarılan otomobil güvenli bir şekilde dükkanın dışarısına çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı
Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı
Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı
Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı
Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı
Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı

YORUMLAR
500

Otomobil, İtfaiye, Aksaray, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:11 Karaman'da çiçekçi esnafı: Bu sene buketleri biber, salatalık ve patlıcandan yaptık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: Döşemecide çıkan yangında otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement