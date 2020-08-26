DÖSİAD, 500 sanayi kuruluşu listesine giren üyelerini kutladı - Son Dakika

Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD ), Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giren üyelerini kutladı.

Listeye giren üyeler, yönetim kurulu toplantısında kutlandı. Kurula Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giren Yörükoğlu Süt Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bulut, ANKUTSAN Ambalaj sahipleri Rüstem Kesgi ve Mustafa Çakal, CW ENERJİ yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan katıldı. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2019 yılı araştırma sonucunda listeye giren üyelerini kutladı. Gencer, "Sizler Antalya'nın gururusunuz. Sizlerle aynı çatı altında olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Üyelere plaketlerini ise Kaymakam Özder ve Başkan Gültekin Gencer takdim etti. - ANTALYA