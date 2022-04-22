DÖSİAD üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
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DÖSİAD üyeleri iftarda buluştu

22.04.2022 21:13
DÖSİAD üyeleri iftarda buluştu

Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri iftarda bir araya geldi.

Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri iftarda bir araya geldi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki bir restoranda gerçekleştirilen iftar programına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ile dernek üyesi iş insanları katıldı.

DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verdikleri iftar programlarına yeniden başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Ülkenin kalkınması için üretimin önemine dikkati çeken Gencer, Antalya'da önemli ve gelişen bir sanayi sektörü olduğunu kaydetti.

Gencer, davete katılanlara teşekkür etti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DÖSİAD üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika


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