Son Dakika Haberleri: DOSİAD: 'Yürekli anaların direnişini destekliyoruz'
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DOSİAD: 'Yürekli anaların direnişini destekliyoruz'

41 dakika önce

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Yönetim Kurulu yayımladığı bildiriyle, Diyarbakır'da terör örgütünce kaçırılan çocukların geri dönmesi için yüreği yanık analar tarafından başlatılan eyleme gönülden destek verdiklerini kaydederek, 'Hainleri lanetliyor, yürekli...

DOSİAD: 'Yürekli anaların direnişini destekliyoruz', System.String[]

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Yönetim Kurulu yayımladığı bildiriyle, Diyarbakır'da terör örgütünce kaçırılan çocukların geri dönmesi için yüreği yanık analar tarafından başlatılan eyleme gönülden destek verdiklerini kaydederek, 'Hainleri lanetliyor, yürekli anaların direnişini destekliyoruz.' mesajını verdi.


HAİNLER VE İŞBİRLİKÇİLERİNİ LANETLİYORUZ


Bölücü hainlerle siyaseten işbirliği içinde olanların, hürriyetleri kısıtlanarak kaçırılan çocukların vebaline ortak olduklarının vurgulandığı bildiride, 'Milli birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhumuz diri kaldıkça, hainler ve işbirlikçileri asla emellerine ulaşamayacak, yüce milletimiz hainleri ebediyen lanetleyecektir. ' denildi.


ERDOĞAN UFKUNDA BULUŞMA


Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çanakkale'den Aziziye'ye ortak bir ruhun esas kılındığı, Bayrak, Vatan, Millet ve Devlet kutsallarında gönüllerin buluştuğunun kaydedildiği bildiride, 'Aziz Milletimiz kardeşlik ekseninde daim sabit kalacak, bölücü hainler ve onların işbirlikçileri tarihin zillet sayfalarına gömülecektir. ' vurgusu yapıldı. - ERZURUM

Diyarbakır, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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