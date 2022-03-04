Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu - Son Dakika
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Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu

04.03.2022 21:52

Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu Kar tünellerinde ekiplerin zorlu çalışmasıyla yollar tek tek açılıyorHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu.

Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu

Kar tünellerinde ekiplerin zorlu çalışmasıyla yollar tek tek açılıyor

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu.

Yüksekova'da iki gündür yağan karla karışık yağmur ile ardından başlayan tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Doski Vadisi'nde farklı noktalara düşen çığ nedeniyle köylere giden yollar kapandı. Sabah saatlerinde bölgeye giden Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerince, gece gündüz demeden 13 noktaya düşen çığ temizlendi. Çığların düşmesi sonucu, kardan 5 metrelik tüneller oluşarak ekipler zorlu bir çalışma yürüttü. Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede hazır bekliyor.

Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu
Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu
Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu
Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu
Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu
Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu

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Yüksekova, Fırtına, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doski Vadisi'nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu - Son Dakika


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