Dosso Dossi'den İstanbul sürprizi

Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiği ve dünyaca ünlü top modelleri çıkarttığı defileleriyle adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, bu kez İstanbul'da moda rüzgarı estirecek. İlk kez düzenlenecek İstanbul ayağında Dosso Dossi Fashion Show'un top modeli Alessandra Ambrosio olacak.



16 - 18 Mart tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show, 20 ülkeden yaklaşık 5 bin moda profesyonelini buluşturacak. Uzunca süre konuşulacak bir etkinliğe hazırlandıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "top model" geleneğini İstanbul'da da sürdüreceklerini ve Alessandra Ambrosio'yu ağırlayacaklarını söyledi.



Ersalan, "Ambrosio, podyum hasretini İstanbul'da giderecek. 17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde özel bir sahnede Ambrosio'yu ağırlayacağız. Ses, ışık ve dekoruyla uzunca sürece konuşulacak bir podyumda ünlü top modeli izleyeceğiz. Alessandra Ambrosio, 2020 sohbahar-kış kreasyonlarından oluşan 4 ayrı giysi ile podyumda yürüyecek. Koreografisini Yasin Soy'un hazırlayacağı defilede ünlü top modele yaklaşık 100 manken eşlik edecek" dedi.



Ünlü top model, İstanbul'da düzenlenecek ilk Dosso Dossi Fashion Show'da yer alacağını önceki gün sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesaj ile duyurdu. Mesajına, "Hello Turkey" ile başlayan Ambrossio, "Hello Turkey, Excited to be coming to Istanbul for @dossodossifashionshow on March 17th. See you soon". (Merhaba Türkiye, 17 Mart'ta Dosso Dossi Fashion Show'a gelecek olmaktan heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere)" dedi. - İSTANBUL