Dosso Dossi Fashion Show, Bursa'ya geri döndü - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Dosso Dossi Fashion Show'la 30 ülke, 200 şehirden yaklaşık 6 bin kişi Uludağ başta olmak üzere, Bursa'da buluştu. Organizasyon, şehrin tanıtımına önemli katkı verecek." dedi.

Türkiye'nin en büyük moda etkinliği olarak nitelendirilen Dosso Dossi Fashion Show, 8 yılın ardından Bursa'ya geri döndü.

Bursa'da 10 Ocak'a kadar devam edecek etkinlik çerçevesinde, yaklaşık 5 bin yabancı misafir konuk edilirken, etkinliğin kente önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Dosso Dossi Fashion Show'un resmi açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarihteki önemine işaret ederek, Cumhuriyet döneminin en görkemli fabrikasının da Bursa'da açıldığını anımsattı.

1980 yılında uygulamaya başlayan yeni politikalarla tekstil ve hazır giyim sektörünün Bursa'da önemli gelişme sağladığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugün, kumaştan ipliğe geniş bir yelpazede sadece Türkiye'nin değil dünyanın birçok ülkesinin tekstil ihtiyacı Bursa'dan karşılanıyor. Tekstil dokumacılığının başladığı bu şehir, sektörel anlamda büyük gelişim kaydetti. 2019 yılında Bursa, 1 milyar 84 milyon dolar değerinde tekstil ve ham maddeleri ihracatı gerçekleştirdi.

Yapılan Ar-Ge ve inovasyon yatırımları Bursa'yı dünyada hem mekan tekstilleri hem de giyim tekstilleri sektöründe moda ve trendlerin belirlendiği en önemli merkezlerden biri haline getirmiştir. Dosso Dossi organizasyonu da şu an büyük heyecanla gerçekleştiriliyor."

Aktaş, Dosso Dossi'nin yıllardır başarılı organizasyonlar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Dosso Dossi Fashion Show'un iş ile tatili birleştiren yüzlerce markayı, binlerce müşteriyle buluşturan bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Etkinliğin ihracata ciddi katkı sağladığını ifade eden Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En son Antalya'da bir etkinlik gerçekleştirdiler. 30 ülke, 200 şehirden hazır giyim alıcısını Antalya'da buluşturdular. Dünden itibaren başlayan organizasyonla yine 30 ülkeden, 200 şehirden yaklaşık 6 bin kişi Uludağ başta olmak üzere, Bursa'da buluştu.

Organizasyon, şehrin tanıtımına önemli katkı verecek. 8 yıl önce burada bir organizasyon gerçekleştirilmiş fakat fiziki şartlardan dolayı 8 yıllık bir ara verildi. Bursa'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması gerektiğine inanıyoruz, şimdi etkinlik yeniden burada başladı."

Alinur Aktaş, "Türkiye'nin Otomobili" için de Bursa'nın seçildiğini anımsatarak, Bursa'nın gelişmesi ve tanınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, daha önce Antalya'da düzenlenen etkinliklerin şehre tanıtımına ve moda ile anılmasına katkı sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyonu Bursa'ya taşıyarak Bursa'nın da turizmine, ekonomisine, tanıtımına yarar sağlayacağımıza inanıyoruz. Başkanımız çok destek verdi, gönül rahatlığı ile geldik, kendisine teşekkür ederiz.

Dosso Dossi Fashion Show, 35 ülkeden gelen alıcılarla, her organizasyonda yaklaşık 40-60 milyon dolarlık ticaret hacmi sağlayan bir etkinlik. Satış portföyümüzle dünyada uluslararası bir organizasyon şeklindeyiz. Etkinliği Bursa'da yapıyor olmaktan mutluyuz. Gelecek sene daha da güçlenerek burada gerçekleştireceğiz."