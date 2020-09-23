Dosso Dossi Fashion Show'da 15 milyon dolarlık ciro hedefi - Son Dakika

Dosso Dossi Fashion Show'da 15 milyon dolarlık ciro hedefi

Dünyaca ünlü top modellerin katıldığı şovlarla Türk hazır giyim sektörünün dünya pazarlarına açılmasında "Business Holiday" modelini uygulayan Dosso Dossi Fashion Show, İstanbul'da başlarken etkinliklerle de göz dolduruyor.

Dosso Dossi Fashion Show'da 15 milyon dolarlık ciro hedefi, System.String[]

Dünyaca ünlü top modellerin katıldığı şovlarla Türk hazır giyim sektörünün dünya pazarlarına açılmasında "Business Holiday" modelini uygulayan Dosso Dossi Fashion Show, İstanbul'da başlarken etkinliklerle de göz dolduruyor.

Dosso Dossi Fashion Show, 21-24 Eylül'de Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'daki etkinliğe Merter, Osmanbey ve Laleli'de bulunan yaklaşık 100 ayrı hazır giyim markası katılıyor. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen yaklaşık bin alıcı, kurulan stantlarda sunulan kış kreasyonları üzerinden alım yaptı.

Pandemi nedeniyle sınırlı uçuş imkanları dolayısıyla Türkiye'ye gelemeyen alıcılar için de fuar alanında özel bir ekip kuruldu. Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak www.ddfs.com üzerinden online satış kanallarına ağırlık veren ekip üyeleri, alıcılarla canlı bağlantıya geçerek stantlardaki ürünleri bizzat incelemelerini sağladı.

Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, İstanbul'da başladı. Fuar öncesi Ağrı Dağı'nda çekilen 2020/21 kış kreasyonu dijital defile görüntüleri 50 ülkede yayınlandı. Sibirya'dan palto siparişlerinde patlama yaşandı.

Pandemi sürecinde büyük bir durgunluk yaşayan hazır giyim sektöründe yer alan 100 markanın katılımı ile gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show'a yabancı alım heyetleri büyük ilgi gösterdi. Ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen yaklaşık bin alıcı, verdikleri siparişlerle hazır giyim sektöründe yaklaşık 15 bin tekstil işçisine de umut oldu.

"15 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, İstanbul fuarı öncesinde 2020/21 kış kreasyonlarının yer aldığı dijital defilenin çekimlerinin Ağrı Dağı'nda gerçekleştirildiğini anımsatarak, 50 ülkede yapılan tanıtımlardan hızlı bir dönüş sağlandığını söyledi.

Eraslan, Dosso Dossi'nin online satış kanalı olan www.ddfs.com için Ağrı Dağı eteklerinde çekilen dijital platform defilesinin etkisinin büyük olduğunu ifade ederek, "Dijital defile dünya genelinde yayın yapan moda ve müzik kanalları aracılığıyla 50 ülkede gösterildi. Bizimle sürekli alışveriş bağı bulunan 5 bin kişilik alıcı grubuyla da paylaşıldı. Bu süreçte en çok dikkatimizi çeken ise yaklaşık 30 milyon insanın yaşadığı Sibirya'dan gelen talepler oldu." dedi.

Ağırlıklı olarak kış mevsiminin hüküm sürdüğü Sibirya Yarımadası'nda özellikle Kamçatka bölgesinden ciddi anlamda palto talebinin geldiğini dile getiren Eraslan, " Antalya'da her yıl düzenlediğimiz fuara bu bölgeden gelen alıcıların yanı sıra online toptanda yeni alıcıların da eklenmesi dikkatimizi çekti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 200'lük bir artış söz konusu. Yaptığımız dijital defile, online toptan kanalımızı oldukça hareketlendirdi. 30 ülkeden, yaklaşık 200 şehirden dijital ortamda sipariş alıyoruz. Fuar süresince dijitalde yaklaşık 10 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eraslan, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin özellikle ihracat ağırlıklı üretim yapan tekstil markalarına olumsuz etkisinin büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'u özellikle seçtik. Pandemi sürecinde büyük durgunluk yaşayan hazır giyim sektörüne destek olmak için bu fuarı İstanbul'da düzenliyoruz. 100 marka ile yaklaşık bin yabancı alıcıyı yüz yüze buluşturuyoruz. Fuardaki sıcak alışverişin yanı sıra yıl içindeki tekrar siparişlerle birlikte 15 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da ihracat ağırlıklı üretim yapan markalar ile ekmeğini bu sektörden kazanan iplikçiden düğmeciye, kumaşçıdan ütücüye kadar yaklaşık 15 bin tekstil emekçisinin yeniden iş hayatında aktif olması anlamına geliyor."

Dosso Dossi Fashion Show, Ağrı Dağı, İstanbul, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dosso Dossi Fashion Show'da 15 milyon dolarlık ciro hedefi - Son Dakika Ekonomi

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