Dost buluşması
48 dakika önce
Muhabirleri fark eden Vuslateri, "Bu saatte burada ne işiniz var?" dedi.
Muhabirleri fark eden Vuslateri, "Bu saatte burada ne işiniz var?" dedi. Duru ile arkadaş olduklarını belirten oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı Özgür Mumcu
için ise "Özgür'le birlikte değildik. Benim 5 aydır zaten bir sevgilim var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37
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