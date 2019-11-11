Son Dakika Haberleri: Dost Eller bir çocuğun daha yüzünü güldürdü
Son Dakika Güncel Dost Eller bir çocuğun daha yüzünü güldürdü

Dost Eller bir çocuğun daha yüzünü güldürdü

8 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Dost Eller projesi ile çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Dost Eller bir çocuğun daha yüzünü güldürdü, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Dost Eller projesi ile çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Dost Eller projesi ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören Dost Eller projesi bu kez 8 yaşındaki bir çocuğun yüzünü güldürdü. Bu kapsamda 28 Haziran Mahallesi'nde ikamet eden vatandaş, trafik kazası geçiren ve ayağı alçıya alınan 8 yaşındaki oğlu Rüzgar için İzmit Belediyesi'nden tekerlekli sandalye talebinde bulundu.


Ayağı alçıda olduğu için okula giderken zorluk çeken Rüzgar, Dost Eller aracılığı ile temin edilen tekerlekli sandalye sayesinde eğitimine devam ediyor. Geçirdikleri zor günlerden sonra Dost Eller projesi ile yüzleri gülen aile bireyleri böyle bir projeyi hayata geçirdiği için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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