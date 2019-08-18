Son Dakika Haberleri: "Dost Eller" yüzleri güldürmeye devam ediyor
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"Dost Eller" yüzleri güldürmeye devam ediyor

40 dakika önce

İzmit Belediyesi "Dost Eller" projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmak isteyen kişiler arasında bağ kurup, yüzleri güldürmeyi devam ediyor.

İzmit Belediyesi "Dost Eller" projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmak isteyen kişiler arasında bağ kurup, yüzleri güldürmeyi devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin "Dost Eller" projesi İzmit'te yaşayan vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahipleriyle yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar arasında bağ kurmayı amaçlayan Dost Eller projesi, sosyal ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşma kavramlarının canlanmasını sağlıyor. Proje kapsamında gıda, nakit para ve kullanılabilir eşya yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar belediye aracılığıyla bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda gıda bağışı yapmak isteyen vatandaşların bu proje aracılığıyla çok sayıda ailenin yüzünü güldürdüğünü belirten belediye yetkilileri, projeye destek veren gönüllülere teşekkür etti.

Dost eller projesi sayesinde ihtiyaç sahiplerini mutlu ettiğini belirten Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, "Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlık görevine başlamasıyla birlikte ilk olarak hayata geçirdiği Dost Eller Projesi hem yardımsever vatandaşların hem de ihtiyaç sahiplerinin büyük takdirini kazanıyor. Örnek bir sosyal belediyecilik çalışması olan bu proje sayesinde yardımsever vatandaşlar gerek nakit, gerek gıda, gerekse de kullanılabilir eşya yardımında bulanma istediklerini belediyemize bildiriyorlar. Bizde uygun kişilere bu yardımları ulaştırıyoruz. Yüzünü güldürdüğümüz her bir vatandaşımızla bizde seviniyor, onun mutluluğunu İzmit Belediyesi ailesi olarak yaşıyoruz. Kullanılabilir eşya bağışında bulunmak isteyen hayırsever vatandaşların eşyalarını belediye araçlarımızla alıp, ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyoruz. Teslim alınan eşyaların yırtık, kırık ve deforme olmamasına dikkat ediyoruz" diyerek bağış yapan vatandaşlara da teşekkür ettiler. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:06 Kaynak: İHA
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