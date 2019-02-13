Son Dakika Haberleri: Dost İki Ülke Olarak Sorunlarımızı Barışçıl Yollarla Çözmeliyiz"

Dost İki Ülke Olarak Sorunlarımızı Barışçıl Yollarla Çözmeliyiz"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.

Dost İki Ülke Olarak Sorunlarımızı Barışçıl Yollarla Çözmeliyiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu.

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra toplantı kapsamında çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Akar, fotoğraf çekimi öncesi AA muhabirinin Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüşmesine ilişkin sorusuna, "Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." yanıtını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:09 Kaynak: AA

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