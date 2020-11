"Dost İslam'a Hizmet Ödülleri" - Son Dakika

Bu yıl 17'nci kez verilen "Dost İslam'a Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu.

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) ve Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, YouTube üzerinden gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında bu yıl, geçen sene geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve Dandara Eğitim Vakfı Kurucusu Suad el- Hakim ödüle layık görüldü.

Açılış konuşmalarını TÜRKKAD ve Kerim Vakfı adına TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı ve Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Kurucu Üyesi Cemalnur Sargut yaptı.

Sargut, bu ödüllerin uzun yıllar verilmesini temenni ederek, "Bilen için Hz. Muhammed herkesten daha sevgilidir. Bunu anlayabilmek için gayb alemiyle ilişkili olmak lazım. Madde insanının bunu anlayabilmesi çok zor. Peygamber bir beşerdir ama ona vahdolunmuştur." dedi.

Bu sene ödüllerin iki kişiye verildiğini aktaran Sargut, geceyi hazırlayan ve izleyen herkese teşekkür etti.

Ödül alanların hayatları hakkında hazırlanan filmlerin izlenmesinin ardından Ahmet Haluk Dursun adına kızı Nilay Dursun'a, Suad el- Hakim'e ödüller takdim edildi.

"Babam her türlü yönlendirmesini yazılarında, videolarında, kayıtlarında bırakmış"

Dursun, babası adına bu ödülü alıyor olmanın kendisi adına çok değerli olduğunu belirterek, "Umarım, inşallah o da aldığı ödüllerden haberdardır. Farklı meziyetlerinin yanında en önemli olarak hoş sohbetiyle bilinirdi babam Haluk Dursun. Ben de onun adına bir konuşma yaparken kendi kendime umarım az da olsa layık olmayı başarabilirim diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Babasının birçok insanın hayatına katkıda bulunduğunu anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Babasının kızı olarak vefatından sonra en çok korktuğum şey sorularımı kime soracağım oldu. Ben babamla çok yakındım. Kendisi en başta bir hoca olduğu için, hepimizin hocasıydı, bu özelliği her zaman ön plandaydı. Ben de her şeyi babama soruyordum. Daha sonra babamın bana öğrettiği şeylerden en önemlisi üzüntüye mahal vermemek, her zaman Allah için çalışmaya devam etmek. Ben de bir şeyler yapmam gerektiğini düşünerek babamla daha önce konuştuğumuz kitap projelerine devam etmek istedim. Zaten belliydi nasıl ilerleyeceği. Vefatından sonra yeni bir kitap çıkardık. Babamın yazılarını derliyordum o kitabı hazırlarken. Aynı zamanda da aklımda bir sürü sorular vardı. Fark ettim ki yazıları okurken, babam cevaplarımın hepsini yazılarda vermiş. O gün ne düşünüyorsam, neyle ilgili bir sıkıntım varsa o gün okuduğum yazıda onun cevabı çıkıyordu bir şekilde. Dedim ki aslında babam zaten bize, öğrenmek ve görmek isteyene her türlü yönlendirmesini yazılarında, videolarında, kayıtlarında bırakmış."

Konferansa katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren el- Hakim, "Yeryüzü Dünyasının Açılışları ve Onun Hazları ve Bilgi ve İlahi Yükselişlerin Fetihleri" başlığıyla bir konuşma gerçekleştirerek, İbn-i Arabi'nin ilahi fetihler konusundaki görüşlerini inceledi.

El- Hakim, kazanılan zaferler hakkında "Ebeveynlerimiz günlük davranışları, hikayeleri ve anektodları aracılığıyla dini inançlarını bize aktarmak için ellerinden geleni yaptılar. Bizler azami çabalarımızı göstermemiz gerektiğine inanmak için yetiştirildik. Ancak çaba gösterdikten sonra Allah'ın bize zafer ve fetih vermesi için dua edebiliriz. Hedeflediğimiz zafer Allah'tan geldiği için bu zafer bir lütuf ve nimettir. Başkaları için ahlaki erdemler, merhamet ve sevgiyle bağlantılıdır. Başkalarıyla rekabet etmeye istekli olmamalıdır." dedi.