Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı

Aylarca Star TV ekranlarında Demet Akalın ile sabah programı sunan Alişan'ın 20 gün yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'ı cenaze töreninde sevenlerini yalnız bırakmazken yakın arkadaşı Demet Akalın'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

CENAZEYE KATILMAYIP KONSERE Mİ ÇIKTI?

Yakın arkadaşının en acı gününde yanında olamayan Akalın'ın iki gün önce güneş alerjisi olduğu ve bu sebeple cenazeye katılmadığı iddia edildi. Konu hakkında bir açıklama yapmayan Akalın'ın dün akşam Bodrum'da konser verdiği iddiası sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Sosyal medyada dün akşam ait olduğu ileri sürülen konser görüntüleri hızla yayılmaya başladı.

Dün akşama ait olduğu konuşulan konserden bir kare...

DEMET AKALIN'A TEPKİ YAĞIYOR

Akalın için "Dost kara günde belli olur bu yakışmadı", "Ne olursa olsun Alişan'ın yanında olmalıydı" ve "Rahatsız olduğu için cenazeye gitmedi ama konserde oynuyor" gibi birçok yorum yapıldı.

TWITTER'DAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Demet Akalın, ölüm haberini aldıktan sonra Twitter'dan Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda, "Rabbim ailesine sabır versin olmadı uyanmak istemedi. Gitti" demişti.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı