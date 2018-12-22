Dost Ülke Türkiye Artık Dünyada Örnek"

Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Muhammed Adil, "Dost ülke Türkiye artık dünyada örnek. İslam dünyası da böyle bir Türkiye görmek istiyor.

Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Muhammed Adil, "Dost ülke Türkiye artık dünyada örnek. İslam dünyası da böyle bir Türkiye görmek istiyor." dedi.



TASCA ile Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü (TASEN) tarafından düzenlenen, 4. Uluslararası TASCA Forumu, Antalya'daki Kundu oteller bölgesinde "İslam Dünyası'nda Ortaklık ve Kalkınma" başlığıyla başladı.



Programda, Suudi Arabistan'dan Sudan'a, Filistin'den Tunus'a, Kuveyt'ten Nijerya'ya 30 ülkeden, aralarında bilim insanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve TASCA yönetiminin bulunduğu 220 katılımcı yer aldı.



TASCA Başkanı Adil, açılış töreninde, Türkiye, Arap ve Afrika ülkeleri arasında işbirliği inşa etmeye çalıştıklarını, bu işbirliğinin sıradan değil, stratejik vizyonla olması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin 15 yılda yakın coğrafyada çok önemli açılım yaptığını vurgulayan Adil, açılımın arkasında uzman ve bilimsel zeminin, bölgenin kültürünü ve dilini anlamanın önemli yer tuttuğunu bildirdi.



Dernek olarak bunun farkında olduklarını, o nedenle yola çıktıklarını aktaran Adil, İslam dünyası buluşmasında kurumlarla işbirliğinin önemine işaret etti.



Organizasyonlarını devletin desteği sayesinde gerçekleştirdiklerine değinen Adil, "Destek olmadan zaten gelemeyiz. İnanıyoruz ki sivil toplum yolculuğu kolay bir yoluculuk değil. Biz sabırlıyız, Türkiye açılımda sonuna kadar gitmeli. Batı'ya, Doğu'ya giderse gitsin Türkiye büyük ve çok önemli bir ülke. Stratejik dostları çeşitlendirmek zorundayız. Dost ülke Türkiye artık dünyada örnek. İslam dünyası da böyle bir Türkiye görmek istiyor." diye konuştu.



Forumda önemli sunumların yapılacağını anlatan Adil, gençler için de çalışmaları olduğunu, gençliğin enerji, ülkeler arasında işbirliğinde tuğla koyacak kişiler olduğunu dile getirdi.



"İslam dünyası olarak tüketici olmaktan, üretici konuma geçmek gerekiyor. Yeni fikirler üretmek, çözüm yolları geliştirmek gerekiyor." diyen Adil, bunu gerçekleştirebilmek için herkese büyük görev düştüğünü söyledi.



TASCA'nın hedeflerini değerlendiren Adil, "Ülkelerimizin kalkınmasında söz sahibi olmak, o kalede tuğla bulundurmak gerekiyor. Bu herkesin görevi." ifadesini kullandı.



"Hizmet eden, hayırlı işler yapan herkesin yanındayız"



Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva ise öğretmenlikten işportacılığa, milletvekilliğine kadar birçok alanda çalıştığını belirtti.



Müslüman ülkelerle de çalışma yapmak istediklerini vurgulayan Ayva, "Sadece haklı olmakla kalmayalım Müslüman toplumlar olarak güçlü olalım istiyoruz. Engellileri, kadınları, fakirleri bir kenara bırakmadan beraber çalışarak her alanda başarılı olabiliriz." diye konuştu.



TASCA Genel Sekreteri Bedreddin Habiboğlu da İslam ülkesinde birlikteliğin sonsuza kadar devamını temenni ederek, gönül, sevgi birlikteliğinin önemli olduğunu söyledi.



Toplantının, Müslüman dünyaya, hatta İslam coğrafyasında yaşayıp da Müslüman olmayanlara da hayır getirmesini temenni eden Habiboğlu, "Hizmet eden, hayırlı işler yapan herkesin yanındayız. Güzel sonuçlar alacağız, almaya devam edeceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından, plaketler takdim edildi.



Forum, 24 Aralık'ta sona erecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türk Telekom'un Yüzde 55 Hissesi Devredildi

Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti