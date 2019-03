Dosta Güven Düşmana Korku Salıyorlar

HASAN NAMLI - Diyarbakır 'da, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan kadın güvenlik korucuları ile çarşı ve mahalle bekçileri, vatan savunmasında jandarma ve polis memurlarıyla omuz omuza mücadele yürütüyor.Hayatın her alanına emekleri ile damgasını vuran kadınlar, vatan savunması için de 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.Evlerinde eş ve anne olan kadınlar, aile düzenlerini sağlarken, gururla taşıdıkları üniformalarıyla da bulundukları yerleşim yerlerinde güvenliği tesis ediyor, dosta güven, düşmana korku salıyor.Ülkede bu görevi yürüten yüzlerce kadın arasında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde güvenlik korucusu Özgül Güzey ve Sur ilçesinde mahalle bekçisi Neslişah Alp de bulunuyor."Vatanı savunmanın kadını erkeği olmaz"Ergani'de güvenlik korucusu 2 çocuk annesi Özgül Güzey (26), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası sayesinde tanıdığı bu mesleği severek sürdürdüğünü söyledi.Çocukluğunun bu üniforma hayali ile geçtiğini ifade eden Güzey, işinden istifa ederek güvenlik korucusu olduğunu belirtti.Güzey, "Şu anda mesleğimi isteyerek ve severek yapıyorum. Üniformamı gururla taşıyorum." dedi.Her mesleğin kendine has zorlukları olduğuna işaret eden Güzey, jandarma personeli olarak kalbindeki vatan, bayrak sevgisiyle zorlukları aştığını aktardı.Güzey, şöyle konuştu:"Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun gibi ismini sayamadığımız birçok annemiz gereken mücadeleyi verdi. Biz de onlardan bayrağı devralarak, aynı mücadeleye devam etmekteyiz. Hepimiz gereken mücadeleyi sonuna kadar göstereceğiz. Hayatın her alanında varız, var olmaya da devam edeceğiz. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de kadın erkek ayrımı olmadan beraber mücadelemize devam etmeliyiz. Vatanı savunmanın kadını erkeği olmaz. Bu konuda kadın erkek üzerine düşen her şeyi yapmak durumundadır.""Düdüğün sesini duyan vatandaş kendini güvende hissediyor"Sur'da mahalle bekçisi Neslişah Alp (29), Diyarbakırlı olduğunu, görevi gereği ilçenin sokaklarında dolaştığını, vatandaşların güvenliği için olumsuz durumlara müdahale ettiklerini söyledi."Düdüğün sesini duyan vatandaş kendini güvende hissediyor. Zor ama bu mesleği severek yapıyorum." diyen Alp, şöyle konuştu:"Bir kadın olarak kendi rahatımdan vazgeçip vatandaşın huzuru ve güvenliği için gece çalışıyorum, zor mu? Kadınlar artık her meslek alanında var. Kadınların başaramayacağı iş yok. Bekçilikte kadın olmamın avantajları da oluyor. Mağdur kadınlara huzuru, güveni hissettiriyorum. Bu anlamda bütün kadınlara çağrım; inanırsanız, başarırsınız."