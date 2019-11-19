Dosteli'nden ekim ayında 8 bin kişiye kıyafet yardımı

Turgutlu Belediyesi Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi, ekim ayında ihtiyaç sahibi 8 bin vatandaşa kıyafet yardımında bulundu.



Turgutlu Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için kurduğu Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi, vatandaşların bağışladığı kıyafetleri yıkayıp temizleyerek vatandaşlara dağıtıyor. İki şubesi ve 70 kıyafet toplama kumbarası bulunan Dosteli Kıyafet Merkezi ekim ayında 8 bin vatandaşa kıyafet desteğinde bulundu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Dosteli projesi bizim üzerinde önemle durduğumuz bir proje. 2 şubemiz ve 70 kıyafet toplama kumbaramız ile vatandaşlarımızdan topladığımız kıyafetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyoruz. Ekim ayında yaklaşık 8 bin vatandaşımıza yardımda bulunduk. Kıyafet bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemiz sosyal işler müdürlüğünü arayarak da bağışta bulunabilirler" dedi. - MANİSA