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Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı - Son Dakika

Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı

31.05.2021 11:39
Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dosthane' adıyla başlattığı refakatçi evi hizmetinden 5 ayda 258 hasta ve hasta yakını yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dosthane' adıyla başlattığı refakatçi evi hizmetinden 5 ayda 258 hasta ve hasta yakını yararlandı. Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle uzak ilçelerden ve kırsaldan merkeze gelen hastalar ile yakınlarının konaklama ihtiyacını ücretsiz karşılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin Ocak 2021'de 'Dosthane' adıyla başlattığı refakatçi evi hizmeti 5 aydır sürüyor. Büyükşehir, bu hizmetle uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden kent merkezindeki hastanelere gelen vatandaşların konaklama ihtiyacını karşılıyor.

Yemek, servis, konaklama her şey hizmetin içinde

Dosthane hizmetiyle uzak ilçeler ve kırsaldan kent merkezine gelen hastalar ile hasta yakınlarının anlaşmalı otelde ücretsiz konaklaması sağlanıyor. Mersin Üniversitesi civarındaki otelden devlet hastanelerine servis imkanı da sunuluyor. Misafirlerin yemek ihtiyacı da yine Büyükşehir tarafından karşılanıyor.

Ocak ayından 31 Mayıs'a kadar toplam 258 misafire kapılarını açan Dosthane'ye en fazla talep kentin en uzak ilçesi olan Anamur'dan geldi. 258 misafirin 94'ü Anamur'dan gelirken, 164 misafir de Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus'tan geldi. Kentin merkez ilçelerinin kırsalından gelen vatandaşlar da yine Dosthane'de ağırlandı.

"83 hasta, 175 hasta yakını ağırladık"

Büyükşehir Belediyesinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Gönendabak, 19 Ocak'ta başlayan Dosthane hizmetiyle 31 Mayıs'a kadar 83 hasta ve 175 hasta yakınını ağırladıklarını belirterek, "Burada vatandaşlarımız 30 güne kadar konaklayabiliyorlar. Eğer kanser hastası ise konaklama süresi 45 güne kadar çıkabiliyor. Bize 'Alo 185' üzerinden bir telefonla hemen başvurabilirler. Talep geliyor, arkadaşlarımız talep doğrultusunda vatandaşlarımıza en kısa sürede geri dönüş yapıyor ve ihtiyacımız olan evrakı temin edip, hemen kaydını yapabiliyoruz. Devlet hastanelerinde girişleri var ise o belgeyi bize getirdikleri takdirde işlemi tamamlayıp burada kalmalarını sağlayabiliyoruz" dedi.

"Hasta kardeşim benim evimde bile bu kadar rahat edemezdi"

66 yaşındaki hasta yakını Safinaz Özen, Kızkalesi'nden geldiğini söyledi. Kanser tedavisi gören 52 yaşındaki kız kardeşinin ise Tarsus'tan geldiğini belirten Özen, "Ortam çok hijyenik, fevkalade. Hiçbir şeyle mukayese edilmemeli ama otel olarak veya kalınması gereken mekan olarak bir insanın en iyi şekilde yaşayabileceği bir ortam. İnanın benim evimde bile hasta kardeşim bu kadar rahat edemezdi" diye konuştu.

"Yemeğimiz geliyor, odamız temizleniyor"

66 yaşındaki İbrahim Orçun da kanser tedavisi gören eşiyle birlikte Gülnar'dan geldiklerini söyleyerek, "Telefonla aradık, bize yer ayırdılar. Sağ olsunlar yemeğimiz geliyor, odamız temizleniyor, hiçbir şikayetimiz yok. Allah herkesten razı olsun. Biz ya ev tutacaktık ya da yeğenlerimin yanında kalmayı düşünüyorduk. Yalnız pandemiden dolayı ev tutmayı tercih ettik. Daha sonra buraya geldik. Vahap Seçer'e bu hizmeti verdiği için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeynep Orçun ise kalacak yer konusunda ilk zamanlarda boşluğa düştüklerini belirterek, "Ev aramıştık. Sonra buranın haberini alınca buraya geldik. Çok memnun olduk. Çok sağ olsun kim hazırladıysa, ellerine kollarına sağlık, memnunuz" dedi.

"Daha önce hastanelere gittiğimde taksilerde yatardık"

Rafet Coşkun da 13 yaşındaki kızının tedavisi için Bozyazı'dan gelip Büyükşehir'in misafiri olduklarına dikkat çekerek, "Günlük 2 defa yemeğimizi veriyorlar, her türlü hizmetleri var. Otelimiz şu anda çok iyi. Gerçekten hasta yakınlarına iyi bir örnek oldu. Daha önce hastanelere gittiğimde çok rezil olurdum. Taksilerde yatardık. Biz burayı görünce çok memnun olduk. İmkanı olmayan herkese de tavsiye ederim" diye konuştu. - MERSİN

Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı
Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı
Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı
Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı
Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Ocak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dosthane, 5 ayda 258 kişiye kucak açtı - Son Dakika


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