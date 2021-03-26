GONCA VUSLATERİ
Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi'nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya'ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.
Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm #LüranAhmeti .
Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!
HAZAL KAYA
Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!
BÜLENT ŞAKRAK
Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.
KAAN URGANCIOĞLU
Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.
TOLGA TEKİN
Mekanın cennet olsun canım brom
CELİL NALÇAKAN
Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şad olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm.
CEYDA ATEŞ
Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...
VEDA YURTSEVER
Ah be Loçkam, düğününde çekmiştim bunu, herkes bilir yeteneğini de ne güzel bir adam olduğun bilinmez belki. Nasıl isyan edesim var her şeye; ömrümüzden alınan bizi yarım bırakan kaçıncı kayıp bu? Senin de yerin dolmayacak Arnavut delikanlısı, huzurla uyu, kalanlar çok göz yaşı döktü dua kabul et...
LEVENT SÜLÜN
Ahhhhh be kardeşim... Ahhhhh be koca Arnavut! Covid illeti seni de mi aldı bizden? Ailenden, sevdiklerinden? Allah gani gani rahmet eylesin, mekanın cennet olsun kardeşim...
Son Dakika › Magazin › Dostları Luran Ahmeti'ye veda etti: Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun! - Son Dakika Magazin