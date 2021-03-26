Dostları Luran Ahmeti'ye veda etti: Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun!

GONCA VUSLATERİ

Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi'nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya'ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.

Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm #LüranAhmeti .

Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!

HAZAL KAYA

Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!

BÜLENT ŞAKRAK

Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.

KAAN URGANCIOĞLU

Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.

TOLGA TEKİN

Mekanın cennet olsun canım brom

CELİL NALÇAKAN

Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şad olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm.

CEYDA ATEŞ

Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...

VEDA YURTSEVER

Ah be Loçkam, düğününde çekmiştim bunu, herkes bilir yeteneğini de ne güzel bir adam olduğun bilinmez belki. Nasıl isyan edesim var her şeye; ömrümüzden alınan bizi yarım bırakan kaçıncı kayıp bu? Senin de yerin dolmayacak Arnavut delikanlısı, huzurla uyu, kalanlar çok göz yaşı döktü dua kabul et...

LEVENT SÜLÜN

Ahhhhh be kardeşim... Ahhhhh be koca Arnavut! Covid illeti seni de mi aldı bizden? Ailenden, sevdiklerinden? Allah gani gani rahmet eylesin, mekanın cennet olsun kardeşim...