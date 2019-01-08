Son Dakika Haberleri: Dostları Yalnız Bırakmadı ! Aşk Acısı'na Kutlama…

Dostları Yalnız Bırakmadı ! Aşk Acısı'na Kutlama…

45 dakika önce

Yaptığı televizyon programları ve olay yaratan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Lerzan Mutlu, yaptığı yeni albümüyle müziğe bomba gibi döndü.

Dostları Yalnız Bırakmadı ! Aşk Acısı'na Kutlama…, System.String[]

İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerin aşk acısını anlatan şarkılarını yeniden yorumlayan Lerzan Mutlu, "Aşk Acısı" adını taşıyan yeni albümünün başarısını önceki akşam Nişantaşı'nın gözde mekanı Yalan Dünya'da ünlü iletişimci Özgür Aras 'ın sürpriz olarak yaptığı organizasyonla davetle kutladı.

İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerinin yıllar önce okudukları ve Türk Müzik tarihine geçen pek çok kült şarkıyı "Aşk Acısı" adını verdiği albümünde bir araya getiren Lerzan Mutlu, albümünün başarısını önceki akşam ünlü iletişimci Özgür Aras 'ın sürpriz olarak yaptığı organizasyonla dostlarıyla kutladı. İstanbul Nişantaşı'nda son günlerin en gözde yeni nesil meyhanesi Yalan Dünya'da bir araya gelen Alişan, Cenk Eren, Demet Akalın, Emel Müftüoğlu, Gülşah Saraçoğlu, Hakan Altun, Lara Sayılgan, Nazlı Mengi, Seda Akay, Selin Ciğerci, Şule Zeyrekgibi birçok ünlü isim hep birlikte Lerzan Mutlu'nun mutluluğuna eşlik etti. Ünlülerin bu defa kendilerinin eğlendiği gecede sabahın ilk ışıklarına kadar süren gecede fasıl eşliğinde şarkılar söylendi.

Gece için Lerzan Mutlu "Benim için çok özel bir albüm. Bu muhteşem şarkıları tekrar dinleyiciyle buluşturmaktan hem gurur hem mutluluk duyuyorum. Şarkıların çıktığı an itibariyle dijital platformlarda ilk üç arasına girmesi beni çok mutlu etti. Tüm sevdiğim dostlarımla muhteşem bir gece ile kutlamak istedim. Yanımda olan herkese teşekkür ederim…" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:17 Kaynak: Bültenler

Nişantaşı, Yalan Dünya, Lerzan Mutlu, Güncel
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