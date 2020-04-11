Dostlarının bıraktığı yerde beklediler - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte Eskişehir'de caddeler sessizliğe bürünürken, aç kalan güvercinler ise çevrede yemek aradı.



İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı karar ile 31 ilde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı başladı. Eskişehir'de de vatandaşların eve çekilmesi sonucu caddeler ve sokaklar boş kaldı. Bu sayede yasaktan etkilenenlerden birisi de sokak hayvanları oldu. Sürekli olarak vatandaşların yem atarak beslediği bölgede yine dostlarını arayan güvercinler, vatandaşların evlerine çekilmesi sonucu aç kalarak etrafta yemek aradı. - ESKİŞEHİR