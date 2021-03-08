Dostlarıyla mangal keyfi yaptı
08.03.2021 00:55
Mangalın başına geçen İzzet Yıldızhan, misafirlerine kendi elleriyle et ve sucuk pişirdi
Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, dostlarıyla birlikte mangal keyfi yaptı. İşleri için haftasonu İstanbul'a gelen Yıldızhan, Bomonti'de bulunan Mercure Otelin içinde bulunan Samimiyet Ocakbaşı'nda yakın dostlarıyla bir araya geldi. Önlüğünü üzerine geçirip mangalın başına geçen İzzet Yıldızhan, misafirlerine kendi elleriyle et ve sucuk pişirdi. Hayli neşeli olan ünlü sanatçı, ara ara mangal başında türkü söylemeyi ihmal etmedi. Yıldızhan, özenerek pişirdiği etleri, elleriyle arkadaşlarına yedirdi.
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