Son Dakika Haberleri: Dostluğumuz Bu Gibi Oyunlarla Bozulamayacak"

Dostluğumuz Bu Gibi Oyunlarla Bozulamayacak"

9 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan basınında çıkan haberlere ilişkin, "Bazı art niyetli çevrelerin Türk-Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir" dedi.

Dostluğumuz Bu Gibi Oyunlarla Bozulamayacak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan basınında çıkan haberlere ilişkin, "Bazı art niyetli çevrelerin Türk-Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir" dedi. Dışişleri Bakanı Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Kanunu bağlamında atfedilen ifadeler hakkında açıklamada bulundu. Bulgaristan'la çok yakın ve iyi ilişkilere sahip olunduğunu belirten Aksoy, "Bulgaristan'daki soydaşlarımız da Bulgaristan'la ilişkilerimize özel bir değer katmaktadır. İki komşu, dost ve müttefik ülke olarak Türkiye ve Bulgaristan birbirlerinin içişlerine karışmama ilkesine özen göstermektedir. Diğer taraftan, iki ülke Dışişleri Bakanlarının birçok konuda birbirleriyle yapıcı ve dostane diyalog ve istişare halinde olmaları gayet doğaldır. Bu çerçevede, Bakanımızın geçtiğimiz günlerde, Bulgaristan'da parlamentodan geçen Dinler Yasası değişiklikleri ve uluslararası normlar konusunda Bulgar Dışişleri Bakanıyla geçmişte yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, kelimeler yanlış çevrilerek Bulgaristan basınında farklı şekilde yorumlandığı ve çarpıtıldığı görülmektedir. Bazı art niyetli çevrelerin Türk-Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir" ifadelerine yer verdi. Aksoy, sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğun bu gibi oyunlarla bozulmayacağına işaret etti.

(Yağmur Yıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:06 Kaynak: İHA

Bulgaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Lojistik Devi DSV, İsviçreli Rakibini 4,6 Miyar Dolara Satın Alıyor CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:15:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dostluğumuz Bu Gibi Oyunlarla Bozulamayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]