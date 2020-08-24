"Dostluğumuz var, böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız?" - Son Dakika

"Dostluğumuz var, böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını, niyetlerini, hesaplarını gizleme gereği dahi duymadan ifşa edebilmesidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını, niyetlerini, hesaplarını gizleme gereği dahi duymadan ifşa edebilmesidir. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmeyi düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Dostluğumuz var, oturup konuşmuşluğumuz var, en azından oturup çay içmişliğimiz var, böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız ama kullandılar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan adayı Joe Biden'in sözlerine cevap vererek başladı. Erdoğan, "Dostluğumuz var, oturup konuşmuşluğumuz var, en azından oturup çay içmişliğimiz var, böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız?" ifadelerini kullandı.

"Hangi reformu yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım, hangi değerlerimizden taviz verirsek verelim, batı bizi hiçbir zaman kendisi gibi görmüyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçeği AB'ye tam üyelik sürecinde bizzat yaşadığının altını çizdi. Erdoğan, "18 yıldır ülkede başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptım. AB ile olan görüşmelerin hep içinde oldum. Ama AB liderlerinin hep tutarsızlıkları ile karşı karşıya olduk. Hiçbir zaman dürüst olmadılar. Sözlerinin arkasında durmadılar. Ülkemizin tam üyeliği için hangi şartları önümüze getirdilerse 'tamam' dedik, ne dedilerse yaptık, ne istedilerse taahhüt ettik fakat sonuçta ortaya çıktı ki, AB'nin bizi tam üye yapmaya en başından beri niyeti yokmuş. O güne kadar önümüze getirilen her şey oyalama taktiğinden ibaretmiş. Bu süreçte AB'nin bir değerler ve ilkeler bütünü değil, bir grup ülkenin saplantılarının esiri bir yapı olduğunu gördük. Hala da aynı saplantıyla bize yaklaşıyorlar. Ülkemize karşı teröristleri destekliyorlar, Yunanistan'dan teröristler giriyor, FETÖ'sü, PKK'sı giriyor, gittiği yer Almanya, Almanya'da bunlara oturum veriyor. Bir diğer kısmı Fransa'ya gidiyor. Onlara buralarda ev sahipliği yapıyorlar. Dostluk bu mu? Bunlarla başbaşa oturup konuştuğumuz zaman inkar ediyorlar. Her türlü marjinal grubu, her türlü sapkınlığı destekliyorlar. Bir tek bu ülkenin istiklali ve istikbali uğrunda gerektiğinde hayatını feda etmeyi göze alan milletine saygı duymuyor, onun yanında yer almıyor. Türkiye'ye karşı sergilediği ikiyüzlü tavır, AB'nin sonunun da ilanı olmuştur. Artık dünyada kimse bu birliğe bir değerler ve ilkeler manzumesi olarak bakmıyor" diye konuştu.

"DOSTLUĞUMUZ VAR, EN AZINDAN OTURUP ÇAY İÇMİŞLİĞİMİZ VAR, BÖYLE BİR İFADEYİ BİZİM İÇİN NASIL KULLANIRSINIZ"

AB ile benzer bir yaklaşıma Amerika'daki kimi çevrelerden de maruz kaldıklarını belirten Erdoğan, ABD Başkan adayı Joe Biden'in sözlerine ilişkin ilk defa konuştu. Erdoğan, "Bu ülke yıllarca NATO ittifakının doğu kanadının en önemli ülkesi olan Türkiye'yi terör örgütleri ile mücadelesinde yalnız bırakmıştır. DEAŞ'a karşı Suriye'de başlattığımız ve bugün 4. yıl dönümü olan Fırat kalkanı Harekatımıza bile bu ülke destek vermedi. Ne yazık ki, bir terör devleti kurulmasının da önünü açtı. Bu terör devletinin kurulması ile ilgili olarak her türlü silah desteğini binlerce kamyonlarla Fırat'ın doğusuna yığıyor. Bunları kendileri ile konuştuğumuz zaman 'yok böyle bir şey' dediler. Hepsi var, kayıtlarımızda var, istihbari bilgilerimizde var. Var oğlu var. Bununla kalmamış PKK-YPG terör örgütü ile bir olup ülkemize karşı pozisyon almışlardır. Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden bu hastalıklı zihniyet Amerikan siyasetini esir almıştır. Ülkemiz terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığımızda heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır. Daha acısı, Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını, niyetlerini, hesaplarını gizleme gereği dahi duymadan ifşa edebilmesidir. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmeyi düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Dostluğumuz var, oturup konuşmuşluğumuz var, en azından oturup çay içmişliğimiz var, böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız ama kullandılar" açıklamasında bulundu.

Joe Biden'in sözlerine ilişkin muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Bu hezeyana cevap vermesi gereken bizden önce muhatap olarak gösterilen muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben hiç cevap vermedim, maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tepkisini tüm şiddeti ile ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir. Çünkü bunların kafasında askeri darbeden hukuk-emniyet darbesine, siyasi darbeden toplumsal kaosa ve teröre kadar her türlü faşist yol ve yönteme yer vardır. Hayatlarının hiçbir döneminde umutlarını millete bağlamamış, gözleri hep dışarıya dönük olan siyasi anlayış Türkiye'nin en büyük ayıbı ve kaybıdır. Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp yarışmaya bile cesaret edemiyorlar. Bunun yerine şeytana pabucunu ters giydirmeyi hedefleyen binbir alavere, dalavere ile siyaset mühendisliği oynuyorlar. Türkiye için, Türk milleti için kalplerinde hiçbir hayali, kafalarında hiçbir projesi olmayanların tek yapabildikleri onun külahını buna, bunun külahını ona giydirmek suretiyle illüzyon peşinde koşmaktır. Harbi olun, hasbi olun, mert olun, delikanlı olun, yenileceksiniz. Öyleyse şerefinizle yenilin. Biz 'yenilin' dedikçe onlar Amerika'dan Avrupa'ya, terör örgütlerinden marjinal gruplara kadar gördükleri her melanete sarılıyor. Kin, husumet ve bağnazlıkla kararan gönüller gözlerini de kör ediyor. Hem de öyle kör ediyor ki kimlerle yürüdüklerine, kimlerden destek aldıklarına, kimlere hizmet ettiklerine dahi bakmıyorlar. Türkiye siyasetinin tek mottosunun 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' haline dönüşmüş olması gerçekten yüreğimizi acıtıyor. Biz milletimizin desteği ile sandıkla geldik, gideceksek de öyle gideriz. Bunun kararını ne terör örgütleri, ne marjinal sapkın gruplar, ne Amerika ve Avrupa'daki husumet odakları verir, tek karar merci milletimizdir. Milletin iradesi duşunda yol ve yöntem arayanların bu ülkeye tek verebildikleri vesayet, cunta, darbe, terör, kaos, fakirlik ve huzursuzluk olmuştur. AK Parti bu çarkı milli iradenin üstünlüğü ile kırdığı için 18 yıldır iktidardadır. Çareyi millette değil de dışarıda arayanlar için bundan daha iyi örnek ve ibret olabilir mi? Biz Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile 2023'te de ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şayet muhalefet ısrarla sarıldığı faşist kafayı değiştirmezse korkarım 2028 seçimlerinde de aynı şeyleri konuşuyor olacağız" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 21:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dostluğumuz var, böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız?' - Son Dakika

Son Dakika

Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük Donald Trump'ın resmen başkan adayı olarak gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi 18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor 11 yıl sonra aynı yerde ikinci kez cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı         
18:21
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu         
17:13
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı         
16:14
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor         
15:41
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
Opr. Dr. kediye kıyma verdiği gerekçesiyle doktor eşini darp etti Opr. Dr. kediye kıyma verdiği gerekçesiyle doktor eşini darp etti         
14:57
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek         
13:47
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti         
13:36
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada         
12:20
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı         
11:53
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı         
09:35
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır         
07:43
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 03:27:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dostluğumuz var, böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei